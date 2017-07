PSG : Neymar, Bechler n'y croit plus « Par Romain Rigaux - Le 25/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'est de lui que le feuilleton Neymar (25 ans, 45 matchs et 20 buts toutes compétitions en 2016-2017) au Paris Saint-Germain est parti. Le journaliste brésilien Marcelo Bechler est celui qui a pour la première fois annoncé l'envie de l'attaquant du FC Barcelone de rejoindre le club de la capitale. Mais aujourd'hui, il est bien moins optimiste pour le PSG. "J’ai été très étonné que Neymar change d’avis. Le Barça n’offre pas l’argent que le PSG offre et, selon ce que je sais, ne va pas lui proposer plus d’argent. Au-delà de l’argent, la motivation principale de Neymar était sportive. Il voulait une équipe pour lui, des Brésiliens avec lui. Ce que le Barça ne peut pas lui offrir. Cette équipe est celle de Messi. Je ne sais pas comment ils l’ont fait changer d’avis mais ils ont réussi. (...) Je le répète, je n’ai pas d’infos supplémentaires depuis dimanche et le départ pour les Etats-Unis, mais si je dois estimer la faisabilité du transfert, je dirais qu’il reste à 90% au Barça", a confié le journaliste à nos confrères d'Eurosport. Selon Bechler, Neymar pourrait annoncer sa décision de rester au Barça ce mardi soir, avant la conférence de presse de Gerard Piqué. "Ce que j’imagine – ce n’est pas une info –, c’est que Neymar va confirmer qu’il reste au Barça avant l’intervention de Piqué. Sans doute via les réseaux sociaux. Le Barça sait très bien les questions qui vont être posées à Piqué et lui sait très bien ce qu’il pourra répondre. Mais il faut que Neymar communique avant pour que ce ne soit pas à Piqué de faire l’annonce une fois de plus", a-t-il ajouté. Fin du feuilleton dans les prochaines heures ? Selon Bechler, Neymar pourrait annoncer sa décision de rester au Barça ce mardi soir, avant la conférence de presse de Gerard Piqué. "Ce que j’imagine – ce n’est pas une info –, c’est que Neymar va confirmer qu’il reste au Barça avant l’intervention de Piqué. Sans doute via les réseaux sociaux. Le Barça sait très bien les questions qui vont être posées à Piqué et lui sait très bien ce qu’il pourra répondre. Mais il faut que Neymar communique avant pour que ce ne soit pas à Piqué de faire l’annonce une fois de plus", a-t-il ajouté. Fin du feuilleton dans les prochaines heures ?

