Bayern : Renato Sanches prêt à partir

Renato Sanches prêt à partir

Annoncé sur le départ après une première saison décevante au Bayern Munich, Renato Sanches (19 ans, 25 apparitions toutes compétitions en 2016-2017) confirme qu'il pourrait bien quitter la Bavière cet été. Le milieu de terrain portugais veut aller chercher plus de temps de jeu ailleurs. "Je ne suis pas satisfait de ma première année à Munich. Bien sûr que j'aimerais jouer plus. C'est pour ça que j'aimerais changer de club et rejoindre une équipe qui pourrait m'offrir plus de temps de jeu", a confié le Lusitanien à Sport Bild, avant de confirmer son intérêt pour l'un de ses courtisans : "L'AC Milan est une option intéressante. Si l'opportunité se présente et que les deux clubs trouvent un accord, j'adorerais les rejoindre. (...) Je suis jeune, je veux et je dois jouer plus. Je pense que j'aurais plus de chance de le faire à Milan qu'à Munich." Le Bayern réclame 48 millions d'euros pour céder l'ancien joueur de Benfica, également courtisé par Manchester United. Le Bayern réclame 48 millions d'euros pour céder l'ancien joueur de Benfica, également courtisé par Manchester United.

