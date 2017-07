Tottenham : Lloris très clair sur son avenir « Par Damien Da Silva - Le 25/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire indiscutable et capitaine de Tottenham, le gardien Hugo Lloris (30 ans, 34 matchs en Premier League en 2016-2017) s'épanouit chez les Spurs. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'international français a totalement écarté un départ du club londonien dans un avenir proche. "Je ne m'intéresse vraiment pas aux rumeurs, il faut voir ça avec le président et le manager. Je suis totalement engagé et impliqué au sein de l'équipe. Nous travaillons ensemble depuis un long moment désormais et nous allons être prêts pour la saison à venir", a assuré le portier pour Sky Sports. Reconnu comme l'un des meilleurs joueurs de Premier League à son poste, Lloris va donc poursuivre sa belle aventure à Tottenham. Reconnu comme l'un des meilleurs joueurs de Premier League à son poste, Lloris va donc poursuivre sa belle aventure à Tottenham.

