Chelsea : encore 4 recrues majeures attendues

Malgré les arrivées de Morata, Bakayoko et Rüdiger, Chelsea n'en a pas fini avec le mercato. Le club anglais compte encore recruter 4 joueurs et non des moindres. Comme annoncé ces derniers jours, les Blues souhaitent notamment enrôler l'attaquant espagnol de Swansea Fernando Llorente (32 ans, 33 matchs et 15 buts en Premier League en 2016-17) et le milieu de terrain italien de l'Inter Milan Antonio Candreva (30 ans, 38 matchs et 6 buts en Serie A en 2016-17).

Par ailleurs, d'après le Telegraph, le défenseur de Southampton Virgil van Dijk (26 ans, 21 matchs et 1 but en Premier League en 2016-17) et le latéral gauche de la Juventus Turin Alex Sandro (26 ans, 27 matchs et 3 buts en Serie A en 2016-17) seraient eux aussi espérés. Au total, le champion d'Angleterre pourrait débourser 280 millions d'euros pour ces 4 joueurs !