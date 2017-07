PSG : l'UEFA, le clan Neymar veut des garanties « Par Damien Da Silva - Le 25/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain va-t-il réussir à s'attacher les services de Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) ? Alors que le feuilleton se poursuit, le club de la capitale doit bien évidemment se charger de convaincre l'attaquant de quitter le FC Barcelone. Si le Brésilien a d'ores et déjà soumis ses demandes concernant le recrutement (voir brève 9h14), son clan réclamerait au PSG des garanties par rapport à l'UEFA selon la radio RMC. En effet, l'entourage de la star auriverde souhaiterait être rassuré concernant la capacité du club de la capitale à payer la clause libératoire de Neymar, fixée à 222 millions d'euros, tout en évitant d'éventuelles sanctions de la part de l'UEFA à cause du fair-play financier. En cas de signature du Barcelonais, on peut faire confiance à Paris pour trouver le bon montage financier afin d'échapper à une éventuelle exclusion des compétitions européennes.

