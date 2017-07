Real : Ronaldo, une phrase lourde de sens ?

Real : Ronaldo, une phrase lourde de sen s ? « Par Damien Da Silva - Le 25/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'avions toujours annoncé, l'attaquant Cristiano Ronaldo (32 ans, 29 matchs et 25 buts en Liga cette saison) semble bel et bien parti pour rester au Real Madrid malgré ses menaces au mois de juin de quitter le club espagnol à la suite des accusations du fisc espagnol. Vexé par cette affaire, le Portugais a apprécié le soutien des dirigeants madrilènes et a quasiment confirmé au quotidien Marca qu'il allait poursuivre son aventure chez les Merengue. "Gagner des trophées importants l'an dernier avec mon club a été génial, tout comme gagner des trophées individuels. Le faire une nouvelle fois serait bien", a annoncé l'international lusitanien. Une dernière phrase qui ne laisse plus aucun doute sur l'avenir de Ronaldo selon le média ibérique, qui a titré sur sa Une "il reste" en référence au tweet de Gérard Piqué concernant Neymar. La Une de Marca sur Cristiano Ronaldo



