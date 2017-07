Lyon : Aulas en a presque pleuré... Par Damien Da Silva - Le 25/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de ce mercato d'été, l'Olympique Lyonnais a perdu plusieurs de ses cadres comme Maxime Gonalons (AS Roma), Corentin Tolisso (Bayern Munich) et Alexandre Lacazette (Arsenal), tous formés au club. Un vrai déchirement pour le président rhodanien Jean-Michel Aulas malgré les belles ventes réalisées. "C’était dur. J’ai eu tous les joueurs sauf Max que j’avais eu avant. J’ai eu Mathieu (Valbuena), Corentin, Alexandre, et j’avais les larmes aux yeux à la fin de l’entretien pour les trois. Et Alex comme Corentin étaient très touchés. Ces gosses vous savez, on les a vus grandir (ému). Mais je suis content qu’ils fassent des contrats inatteignables à l’OL pour le moment, c’est aussi une fierté pour l’Académie", confié Aulas pour Le Progrès. Une page s'est véritablement tournée à l'OL cet été. Une page s'est véritablement tournée à l'OL cet été.

