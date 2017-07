Man City : les premiers mots de Mendy « Par Romain Lantheaume - Le 24/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En déboursant 57,5 millions d'euros pour le débaucher à l'AS Monaco, Manchester City a officiellement fait du latéral gauche Benjamin Mendy (23 ans) le défenseur le plus cher de l'histoire ce lundi (voir la brève de 14h03). Quelques instants après avoir paraphé un contrat de 5 ans en faveur des Skyblues, l'international français a réservé ses premiers mots au site officiel de son nouveau club. "Je suis absolument ravi de rejoindre Manchester City, a lancé l'ancien Marseillais. C'est l'un des clubs majeurs en Europe et avec Pep Guardiola ils ont un entraîneur tourné vers l'attaque. Je suis sûr que nous gagnerons beaucoup de titres ces prochaines années". Avec notamment 57 M€ dépensés pour le latéral droit Kyle Walker, 50 M€ pour le milieu offensif Bernardo Silva et 40 M€ pour le gardien Ederson, les Anglais se sont encore donnés les moyens de leurs ambitions cet été. Avec notamment 57 M€ dépensés pour le latéral droit Kyle Walker, 50 M€ pour le milieu offensif Bernardo Silva et 40 M€ pour le gardien Ederson, les Anglais se sont encore donnés les moyens de leurs ambitions cet été.

