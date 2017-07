Lyon : son tacle au PSG, Aulas s'explique Par Romain Lantheaume - Le 24/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voilà qui demandait des éclaircissements. Après avoir taclé le Paris Saint-Germain (voir la brève de 12h08), qu’on annonce prêt à débourser 222 millions d’euros pour activer la clause libératoire de l’ailier du FC Barcelone Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017), Jean-Michel Aulas a expliqué le fond de sa pensée au micro de RMC. "Je ne suis pas sûr que ce soit positif pour l’économie du foot français si cela se fait. En analyste économique, je regarde ce que représente cet investissement. C’est plus de 500 millions d‘euros sur cinq ans (transfert + salaire, ndlr). Quand on essaye de créer une dynamique positive, avec de la valeur ajoutée mais aussi de l’équilibre économique, on se dit que c’est très risqué", a plaidé le président de l’Olympique Lyonnais. "Si les chiffres annoncés sont vrais, j’ai la conviction que dans le cadre du financial fair play tel que l’avait pensé Michel Platini, on est en dehors des clous. (…) Il me semble qu’on n’est pas dans une logique économique cohérente pour le championnat français. On n’est pas en Angleterre avec près de 3 milliards d’euros de revenus pour les droits TV. (…) Mais nous sommes en économie libérale, chacun est libre de faire ce qu’il veut." Une façon de calmer un peu le jeu… "Si les chiffres annoncés sont vrais, j’ai la conviction que dans le cadre du financial fair play tel que l’avait pensé Michel Platini, on est en dehors des clous. (…) Il me semble qu’on n’est pas dans une logique économique cohérente pour le championnat français. On n’est pas en Angleterre avec près de 3 milliards d’euros de revenus pour les droits TV. (…) Mais nous sommes en économie libérale, chacun est libre de faire ce qu’il veut." Une façon de calmer un peu le jeu…

