Lyon : Kalulu prêté en L2 (officiel)

Comme pressenti, l’attaquant Aldo Kalulu (21 ans) va tenter de se relancer en Ligue 2. De retour à l’Olympique Lyonnais au terme d'un prêt peu concluant à Rennes (10 matchs en L1 en 2017), le Gone repart en prêt. Il rejoint cette fois Sochaux pour un an et sans option d’achat. Après Maxime D’Arpino et Gaëtan Perrin (Orléans), Jean-Philippe Mateta (Le Havre) et Olivier Kemen (Gazélec Ajaccio), l’OL prête donc un nouveau jeune à l’étage inférieur !