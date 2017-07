OM : un flop d'Arsenal dans le viseur ?

OM : un flop d'Arsenal dans le viseu r ? Par Romain Lantheaume - Le 24/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En quête d’un attaquant de renom d’ici à la fin du mercato, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes. Ce lundi, le tabloïd The Sun mentionne même un fort intérêt du club phocéen pour le flop d’Arsenal, Lucas Pérez (28 ans, 11 apparitions et 1 but en Premier League en 2016-2017). Recruté pour 20 millions d’euros l’été dernier, l’Espagnol est poussé vers la sortie à Londres, la recrue Alexandre Lacazette ayant même hérité de son numéro 9. A en croire la même source, les Gunners demanderaient un peu plus de 12 M€ pour l’ancien buteur du Deportivo La Corogne. Il s’agit d’un montant largement dans les cordes de l’OM, qui pourrait tenter de relancer celui qui avait inscrit 17 buts en Liga en 2015-2016, mais au vu des noms qui ont circulé jusqu’à présent, les supporters marseillais attendent sans doute un profil plus confirmé. Confronté au départ de Javier Hernandez à West Ham, le Bayer Leverkusen serait également sur les rangs.

News lue par 0 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+