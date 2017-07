PSG : Sanchez s'éloigne encore... Par Romain Lantheaume - Le 24/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l’indiquions dimanche (voir ici), la piste menant à l'attaquant d'Arsenal, Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League en 2016-2017), commence à se refroidir du côté du Paris Saint-Germain. Outre l’intransigeance des Gunners, qui ne souhaitent pas vendre le Chilien à un an du terme de son contrat, et ses revendications salariales très élevées, The Independant mentionne un autre obstacle de taille dans ce dossier. D’après le média britannique, l’ancien Barcelonais n’a pas changé d’avis, il souhaite rejoindre Manchester City. Et, signe de sa détermination, pour rallier l’Etihad Stadium, le Sud-Américain serait même prêt à accepter un salaire inférieur à ceux proposés par ses autres courtisans ! Reste qu'Arsenal n'a pas l'intention de céder son cadre offensif à un concurrent. Quoi qu'il en soit, le PSG a commencé à lever le pied dans ce dossier, préférant conserver ses fonds pour l’éventuelle venue de Neymar. L’avenir dira si ce choix s’avère payant… Quoi qu'il en soit, le PSG a commencé à lever le pied dans ce dossier, préférant conserver ses fonds pour l’éventuelle venue de Neymar. L’avenir dira si ce choix s’avère payant…

