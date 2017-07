Monaco : Mbappé fait ses adieux à Mendy « Par Damien Da Silva - Le 24/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n'est pas un secret, le latéral gauche Benjamin Mendy (23 ans, 25 matchs en L1 en 2016-2017) et l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 en 2016-2017) étaient proches à l'AS Monaco. Ce lundi, le défenseur a été transféré à Manchester City pour 57,5 millions d'euros et a reçu un message sur Twitter de la part de son ami. "Bonne route à toi mon pote. Tu vas me manquer vite fait", a publié Mbappé sur le ton de l'humour. "Mon sang, toi aussi vite fait, tu sais déjà", lui a répondu par la suite l'ancien Marseillais. Les deux hommes se retrouveront de toute façon en équipe de France dans les semaines, mois et années à venir. Les deux hommes se retrouveront de toute façon en équipe de France dans les semaines, mois et années à venir.

