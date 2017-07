Barça : Neymar, Alba évoque le tweet de Piqué « Par Damien Da Silva - Le 24/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le défenseur central du FC Barcelone Gerard Piqué a enflammé le feuilleton Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) dimanche en assurant dans un tweet que son partenaire restait chez les Blaugrana (voir ici). Depuis, l'avenir du Brésilien semble toujours indécis et la rumeur de son départ pour le Paris Saint-Germain fait toujours parler. Devant les médias ce lundi, le latéral gauche du club catalan Jordi Alba n'a pas échappé aux questions à ce sujet. "Neymar est heureux ici, dans le vestiaire on est calme à ce sujet. Si l'intervention de Piqué est une blague ? Il faut lui demander. Je ne sais pas, j’espère que non", a commenté l'international espagnol. Il va falloir attendre une intervention officielle de Neymar ou de son clan pour être vraiment fixé sur ce dossier. Il va falloir attendre une intervention officielle de Neymar ou de son clan pour être vraiment fixé sur ce dossier.

