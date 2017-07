Amical : Lyon chute face à l'Inter

A l’occasion de l’International Champions Cup, Lyon a enregistré sa première défaite lors de cette préparation face à l’Inter Milan (0-1) en Chine ce lundi.

Sur une pelouse d’un état déplorable, le début de la partie était brouillon avec deux équipes gênées techniquement. Malgré un contrôle du ballon des Italiens, les Lyonnais étaient les premiers dangereux avec une frappe puissante mais non cadrée de Traoré. Si l’Inter parvenait à inquiéter l’OL sur des contres, le roc Marcelo se montrait vigilant avec des interventions propres dans la surface. Et sinon ? Pas grand-chose jusqu’à la pause à l’exception de raids solitaires sans succès de Memphis.

Au retour des vestiaires, les deux formations réalisaient de nombreux changements pour relancer cette partie. Et ça fonctionnait ! Avec enfin une occasion pour l’OL avec un tir puissant de Mendy, qui terminait juste à côté, puis une opportunité également non cadrée de Kondogbia pour l’Inter. Dans la foulée, Jovetic réalisait un festival dans la surface rhodanienne avant de buter sur Gorgelin !

En difficulté, les Gones subissaient les offensives transalpines et Gorgelin s’interposait cette fois-ci devant Barbosa. Malgré une légère révolte sur un tir lointain de Memphis, Lyon continuait de souffrir et Jovetic ouvrait le score d’un tir placé après un caviar de Joao Mario (1-0, 75e). Une très mauvaise défense de Diakhaby sur cette action... Plus tranchant sur cette fin de match, l’Inter dominait clairement les débats et conservait finalement ce score face à un OL incapable de réagir.