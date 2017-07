Lyon : Neymar, Aulas pique le PSG... Par Damien Da Silva - Le 24/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour éventuellement s'attacher les services de l'attaquant du FC Barcelone Neymar, le Paris Saint-Germain va devoir réaliser un investissement important avec notamment la levée de sa clause libératoire fixée à 222 millions d'euros. Une stratégie vivement contestée par le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas. "Investir encore ? On n’a pas vendu pour garder l’argent. On se pérennise. Au 30 juin, on aura 260 millions de fonds propres, c’est-à-dire 60 % de tous les fonds propres du foot français. L’économie du foot, ce n’est pas d’acheter des joueurs à 220 millions, nous on a une stratégie", a lancé le boss rhodanien dans les colonnes du quotidien Le Progrès. Une sortie qui ne devrait pas arranger les relations entre l'OL et le PSG... Une sortie qui ne devrait pas arranger les relations entre l'OL et le PSG...

