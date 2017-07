Roma : le message de De Rossi à la Juve « Par Youcef Touaitia - Le 24/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Contrairement à son grand ami, Francesco Totti, désormais à la retraite, Daniele De Rossi (34 ans, 40 matchs et 5 buts toutes compétitions en 2016-2017) n'a jamais remporté le titre en Serie A. Un manque pour le milieu de terrain de l'AS Rome qui compte bien mettre fin à la domination de la Juventus Turin, sextuple championne d'Italie en titre, pour réaliser son rêve. "Je ne serai pas très heureux si l’équipe qui parvenait à casser la domination de la Juve était le Napoli. Si la Juve doit chuter, je veux que ce soit moi qui gagne, a annoncé l'Italien en conférence de presse. Il est vraiment difficile de rivaliser avec eux. Ils se sont révélés être une grande équipe. Nous essayerons de faire du mieux possible. Si on se rapproche de plus en plus d’eux, cela veut dire que l’on fait quelque chose de grand. Je peux encore essayer de les rattraper pendant quelques années." Si son ambition reste louable, De Rossi va devoir se dépêcher car ses belles années sont déjà derrière lui... Si son ambition reste louable, De Rossi va devoir se dépêcher car ses belles années sont déjà derrière lui...

