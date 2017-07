Lyon : pour Genesio, la C3 est l'objectif n°1

Actif sur le marché des transferts, l'Olympique Lyonnais s'est bâti une équipe compétitive pour la saison à venir. Après avoir disputé les demi-finales de la Ligue Europa lors de l'exercice écoulé, Bruno Genesio estime que les Gones ont les moyens d'atteindre le stade ultime de la compétition dans les mois à venir.

"Cette saison, on fera tout pour retrouver la Ligue des Champions et pour aller le plus loin possible en Ligue Europa, dont la finale se jouera à Lyon, en se frottant aux plus grands clubs européens. Gagner la C3, c’est mon objectif n°1", a indiqué le coach rhodanien en conférence de presse.

Genesio a bien raison d'y croire !