OM : comment utiliser Germain selon Courbis « Par Youcef Touaitia - Le 24/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec quatre buts lors de la préparation estivale, Valère Germain (27 ans) s’est déjà imposé comme un élément important à l’Olympique de Marseille. Mais pour Rolland Courbis, l’ancien Monégasque aura obligatoirement besoin d’un attaquant supplémentaire à ses côtés, ou pour le suppléer, afin de briller dans la cité phocéenne. "Evidemment que Germain peut jouer en neuf à l’OM, il a les qualités. Mais ça ne doit pas être la seule solution. Si on lui demande de jouer 60 fois 90 minutes, il va exploser. Il a toutes les qualités de l’attaquant malin, performant, avec beaucoup de flair, très collectif et capable de faire les bons appels pour ouvrir les brèches aux autres. C’est un garçon qui, sans blessure, en évoluant dans une bonne équipe et en jouant 70% du temps, peut marquer sans problème entre 15 et 20 buts", a indiqué le consultant sur les ondes de la radio RMC. En attendant l’arrivée éventuelle d’un autre avant-centre, Germain fait le boulot et bien ! En attendant l’arrivée éventuelle d’un autre avant-centre, Germain fait le boulot et bien !

