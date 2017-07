Chelsea : et le nouveau capitaine est... « Par Youcef Touaitia - Le 23/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- John Terry parti à Aston Villa, Antonio Conte a tranché dans le vif pour désigner le nouveau capitaine de Chelsea. Naturellement, l’entraîneur italien a choisi le plus ancien des joueurs qui figurent dans l’effectif, le défenseur central Gary Cahill (31 ans, 43 matchs et 8 buts toutes compétitions en 2016-2017). "Je pense que c'est la bonne chose à faire que de promouvoir Cahill, a confié le Transalpin en conférence de presse. S'il joue, ça sera lui le capitaine. Pourquoi ? Parce qu'il est à Chelsea depuis plusieurs années, a joué de très nombreux matchs et aussi affiché toutes les caractéristiques propres à cette responsabilité." Pour rappel, Cahill a rejoint Chelsea à l’hiver 2012 en provenance de Bolton. Il est également le plus vieux joueur de champ chez le champion d’Angleterre. Pour rappel, Cahill a rejoint Chelsea à l’hiver 2012 en provenance de Bolton. Il est également le plus vieux joueur de champ chez le champion d’Angleterre.

