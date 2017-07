Arsenal : Koscielny scelle son avenir « Par Youcef Touaitia - Le 23/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Un temps annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, le défenseur central Laurent Koscielny (31 ans, 43 matchs et 2 buts toutes compétitions en 2016-2017) ne devrait pas quitter Arsenal cet été. L’international tricolore a réaffirmé sa volonté de poursuivre l’aventure chez les Gunners. "Lorsque je suis arrivé ici, je n'ai pas pensé à combien de temps je resterais dans ce club mais maintenant que je commence ma huitième saison, je suis vraiment très content de cela. J'ai un long contrat avec Arsenal et je n’ai aucune raison de quitter le club. Je suis juste là pour profiter et donner mon meilleur pour l'équipe, en obtenant les meilleurs résultats possibles", a indiqué le Français sur le site officiel du club londonien. Koscielny et Arsenal, une histoire d'amour partie pour durer. Koscielny et Arsenal, une histoire d'amour partie pour durer.

