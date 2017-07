Sondage MF : Neymar au PSG, faut pas rêver... « Par Damien Da Silva - Le 23/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions votre avis sur la possible l'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain. Pour 61,5% des 29 351 votants, il s'agit tout simplement d'un transfert impossible. A l'inverse, 38,5% des lecteurs pensent que le départ du Brésilien du FC Barcelone pour le club de la capitale est devenu possible. Le dénouement de ce feuilleton devrait bientôt être connu... Dès à présent, dîtes-nous quel est votre intérêt pour l'Euro féminine 2017. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dîtes-nous quel est votre intérêt pour l'Euro féminine 2017. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

News lue par 5566 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+