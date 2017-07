PSG : Meunier et la concurrence de Dani Alves « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 23/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec le Brésilien Daniel Alves (34 ans, 19 matchs et 2 buts en Serie A en 2016-17), Thomas Meunier (25 ans, 22 matchs et 1 but en L1 en 2016-17) a vu un sérieux concurrent débarquer au Paris Saint-Germain à son poste de latéral droit. Mais le Belge est prêt à l'affronter. "C’est un très grand joueur, on connaît ses qualités. Il l’a montré avec la Juventus, surtout en Ligue des Champions malgré son âge. La concurrence va être comme avec Serge (Aurier). Une bonne grosse concurrence et le meilleur jouera. Je vais encore grandir. Je ne pense pas partir avec une avance sur lui donc il va falloir que je bosse. Je n’ai rien à perdre", a confié Meunier à Goal. A priori, l'ancien Turinois ne vient pas à Paris pour se contenter des miettes... A priori, l'ancien Turinois ne vient pas à Paris pour se contenter des miettes...

