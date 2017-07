PSG : un retour ? Luis Fernandez répond « Par Damien Da Silva - Le 23/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions ce dimanche (voir brève 11h13), le Paris Saint-Germain pense à un retour de Luis Fernandez pour intégrer le centre de formation et s'occuper notamment des relations entre les jeunes parisiens, leurs familles et le PSG. Interrogé à ce sujet, l'actuel consultant de beIN Sports a répondu au quotidien Le Parisien. "Il faut voir avec les personnes concernées. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. J’attends tranquillement que toutes les parties puissent avancer. J’ai 57 ans et je suis toujours aussi passionné. (...) La formation, aujourd’hui, c’est quelque chose qui m’attire. J’ai envie de transmettre des choses aux jeunes", a commenté l'ancien entraîneur et joueur du PSG. Autant dire que Fernandez pourrait bel et bien revenir au sein du club de la capitale. Autant dire que Fernandez pourrait bel et bien revenir au sein du club de la capitale.

News lue par 16391 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+