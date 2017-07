OM : Garcia félicite le chirurgical Germain « Par Damien Da Silva - Le 23/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le 7e et dernier match amical de l'été de l'Olympique de Marseille, l'attaquant Valère Germain (27 ans) a inscrit son 4e but durant cette préparation face aux Glasgow Rangers (1-1) samedi. Pourtant discret sur la globalité du match, l'ancien Monégasque a réussi à concrétiser sa seule occasion de la partie d'une belle reprise. De quoi susciter les compliments de son entraîneur Rudi Garcia. "Valère ? Il est chirurgical, comme on dit. On ne l'a pas beaucoup vu en première période car il n'a pas été servi, mais il est encore au bon endroit au bon moment avec une belle passe de Morgan Sanson. C'est ça les grands buteurs", a souligné le technicien phocéen devant les médias. En espérant pour l'OM que Germain affichera la même forme face à Ostende jeudi lors du match aller du 3e tour qualificatif pour l'Europa League. En espérant pour l'OM que Germain affichera la même forme face à Ostende jeudi lors du match aller du 3e tour qualificatif pour l'Europa League.

