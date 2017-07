PSG : Neymar, les Brésiliens impliqués ?

PSG : Neymar, les Brésiliens impliqué s ? « Par Damien Da Silva - Le 23/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le feuilleton Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) continue d'être alimenté par de nombreuses rumeurs. Pour l'instant, l'avenir de l'attaquant du FC Barcelone paraît encore indécis avec des informations l'annonçant au Paris Saint-Germain puis d'autres le présentant comme bien parti pour rester chez les Blaugrana. De son côté, le Journal Du Dimanche assure que les Brésiliens du PSG ont été avertis des envies de Neymar "depuis un certain temps". "Le joueur lui-même aurait demandé à certains de ses compatriotes du PSG de mettre la pression sur le président Nasser Al-Khelaïfi afin qu'il prenne la main sur ce dossier", peut-on lire dans le JDD. Dans le même temps, le quotidien catalan Sport assure ce dimanche que Neymar a été convaincu par Lionel Messi et Luis Suarez de rester à Barcelone (voir brève 11h26). Le dénouement de ce dossier est attendu... Dans le même temps, le quotidien catalan Sport assure ce dimanche que Neymar a été convaincu par Lionel Messi et Luis Suarez de rester à Barcelone (). Le dénouement de ce dossier est attendu...

News lue par 8374 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+