ASSE : L. Diony - "c'est énorme !" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 23/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Parmi les révélations de la saison 2016-17 sous le maillot de Dijon (11 buts et 7 passes décisives en 35 matchs de L1), Loïs Diony (24 ans) a rejoint l'AS Saint-Etienne cet été. L'attaquant n'en revient toujours pas. "Je suis heureux d’arriver dans un très grand club. J’avais une petite appréhension de changer de club. Ici, c’est un autre monde. Il y a énormément de gens autour du terrain, des supporters. On est très bien entouré par le staff. Et puis, à l’entraînement, il y a une telle intensité, c’est énorme ! Je n’ai pas encore passé ce palier. Je dois prouver que je suis un joueur de grand club. Si je ne peux pas mettre sept passes, je mettrai sept buts de plus. Je sais qu’il y a des attentes. C’est mon job de marquer", a confié Diony au Progrès. Doucement sur les promesses quand même... Doucement sur les promesses quand même...

