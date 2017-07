Lyon : Mariano Diaz, la bonne affaire ?

Lyon : Mariano Diaz, la bonne affair e ? « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 23/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté au Real Madrid cet été pour 8 millions d'euros, l'attaquant Mariano Diaz (23 ans) va tenter d'exploser du coté de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, le journaliste du média espagnol AS, José Luis Guerrero, y croit. "Mariano est bien meilleur et plus développé que Borja Mayoral (de retour au Real Madrid après un prêt en Allemagne) par exemple, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu à Wolfsburg. Il n'a pas non plus le profil d'autres attaquants qui n'ont pas fait carrière au Real Madrid et ont disparu comme Raul de Tomas, qui joue maintenant à Valladolid, Juan Narvaez, qui est aujourd'hui dans l'équipe B du Betis Séville, et beaucoup d'autres qui se sont retrouvés dans des équipes mineures. Mariano est un joueur extraordinaire, assure Guerrero. Je crois sincèrement que Lyon a fait une bonne affaire. (…) Il peut devenir la révélation et la recrue de la saison pour le football français." Le président rhodanien Jean-Michel Aulas n'espère que ça. Le président rhodanien Jean-Michel Aulas n'espère que ça.

