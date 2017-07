Bordeaux : Wellington Silva arrive (officiel) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 23/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si le dossier du milieu de terrain occupe largement les esprits des décideurs bordelais, ces derniers ont par ailleurs bien travaillé sur la piste Wellington Silva. Le Brésilien de 24 ans sera Girondin dans les heures qui viennent. "Le FC Girondins de Bordeaux vous informe qu’un accord a été trouvé avec Fluminense, sous réserve de la signature de tous les documents administratifs et de la visite médicale, pour le transfert de Wellington Silva", peut-on lire sur le site officiel du club aquitain. Le joueur de Fluminense est attendu demain lundi au Haillan afin de passer la traditionnelle visite médicale avant de s'engager pour quatre ans en faveur des Marine et Blanc. Montant de l'opération : 4,5 millions d'euros. Auparavant, Bordeaux s'était mis d'accord avec Arsenal, qui disposait d'une option de rachat prioritaire après avoir cédé l'ailier au Flu il y a un an et qui va récupérer 45% du montant du transfert.

