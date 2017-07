Barça : Messi et Suarez ont parlé à Neymar « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 23/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Encore une information contradictoire pour Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-17). Alors qu'une partie de la presse espagnole annonce un transfert imminent du Brésilien au Paris Saint-Germain, l'autre partie indique que la star auriverde a confié à ses partenaires du FC Barcelone qu'elle restait en Catalogne... Le quotidien catalan Sport écrit ainsi ce dimanche que Lionel Messi et Luis Suarez ont parlé à leur partenaire de l'attaque pour lui signifier leur envie de le voir poursuivre l'aventure chez les Blaugrana. "Je reste", aurait même confié Neymar à l'Argentin et à l'Uruguayen à l'issue de cet entretien. Difficile de savoir qui dit vrai dans ce dossier...

News lue par 19851 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+