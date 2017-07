Lens : un défenseur brésilien en approche

En plus du Rennais Clément Chantôme (voir la brève de 11h01), le RC Lens est sur le point d'accueillir un nouveau défenseur central. Il s'agit de Dankler (25 ans, 28 matchs et 1 but en championnat en 2016-17), joueur d'Estoril au Portugal. Le Brésilien devrait rejoindre les Sang et Or sous la forme d'un prêt avec option d'achat, rapporte L'Equipe.