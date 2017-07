PSG : Emery répond pour Neymar « Par Damien Da Silva - Le 23/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En marge de la défaite du Paris Saint-Germain face à Tottenham (2-4) ce dimanche lors de l'International Champions Cup, l'entraîneur parisien Unai Emery s'est présenté devant les médias. Et bien évidemment, le technicien espagnol a été interrogé sur l'éventuelle venue de l'attaquant du FC Barcelone Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) au PSG. "Neymar ? Notre premier match officiel est la semaine prochaine et ce sont les joueurs qui sont ici les plus importants pour moi. Après, le club continue son travail en tentant de mettre en oeuvre le recrutement souhaité. L'équipe et moi, nous sommes concentrés sur le match contre Monaco", a botté en touche Emery devant les médias. De son côté, Neymar a été excellent face à la Juventus (2-1) en amical en inscrivant un doublé (voir brève 8h39). De son côté, Neymar a été excellent face à la Juventus (2-1) en amical en inscrivant un doublé ().

