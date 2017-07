Monaco : Jardim promet une équipe compétitive « Par Damien Da Silva - Le 22/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A une semaine du trophée des Champions face au Paris Saint-Germain, l'AS Monaco a chuté contre le Sporting Portugal (1-2) ce samedi en match amical. Malgré une préparation moyenne et de nombreux départs importants, l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim a assuré la compétitivité de son équipe pour la saison à venir. "Je suis habitué à gérer les départs au mercato. Je connais le projet, les gens aussi. Je sais la direction du club, mon travail c’est de me concentrer sur le terrain et d’assurer la compétitivité de l’équipe. Et c’est sûr, Monaco sera encore compétitif cette saison", a lancé le technicien portugais sur Canal +. Le champion de France en titre va passer un sérieux test samedi prochain face au PSG. Le champion de France en titre va passer un sérieux test samedi prochain face au PSG.

