Amical : Monaco s'incline face au Sporting

A une semaine du trophée des Champions face au Paris Saint-Germain, l’AS Monaco a déçu en s’inclinant face au Sporting Portugal (1-2) ce samedi en match amical.

En début de partie, les Portugais se montraient immédiatement dangereux et Subasic devait s’employer sur un tir à bout portant d’Acuna. Réveillés par cette alerte, les Monégasques réagissaient sur une erreur de Rui Patricio, mais la frappe de Mbappé était repoussée sur sa ligne par Coates. Après une grosse frayeur sur un coup-franc d’Acuna, l’ASM pensait ouvrir le score sur une reprise de Lopes, mais le but était annulé pour un hors-jeu de Kongolo.

En difficulté en défense, Monaco s’en sortait de justesse sur un centre de Podence avant d’encaisser un premier but sur un tacle de Bruno Fernandes, seul devant le but, après un tir raté de Bas Dost (1-0, 32e). Nerveux, à l’image de Fabinho, les Monégasques ne parvenaient pas à réagir et encaissaient un second but sur une tête de Bas Dost (2-0, 42e). Au retour des vestiaires, le champion de France tentait de réagir en mettant une forte pression sur le Sporting.

Malheureusement, le rythme de cette partie baissait nettement avec deux équipes très imprécises sur le plan technique. Après l’heure de jeu, Monaco se procurait une énorme occasion avec une tête de Carrillo parfaitement repoussée par Rui Patricio ! Incapables d’enflammer la partie, les hommes de Jardim laissaient filer ce match malgré la réduction du score de Carrillo dans les derniers instants (2-1, 90e). Pas franchement une préparation idéale avant Paris...