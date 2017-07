Real : Zidane confirme le départ de Danilo « Par Damien Da Silva - Le 22/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Fin de l'aventure pour Danilo (26 ans, 17 matchs et 1 but en Liga en 2016-2017) au Real Madrid ! Comme pressenti ces derniers jours, le latéral droit va quitter le club espagnol pour rejoindre Manchester City dans le cadre d'un transfert estimé entre 30 et 35 millions d'euros. L'entraîneur des Merengue Zinédine Zidane a confirmé le départ du Brésilien. "Danilo s’en va. Il ne s’entraîne plus avec nous. Il nous manque toujours un attaquant, je l’avais dit l’année dernière. Nous verrons bien comment nous allons gérer. Nous avons déjà 28 joueurs et ça fait beaucoup", a commenté le Français devant les médias. Etant donné les performances de Danilo depuis son arrivée pour 31,5 millions d'euros en provenance du FC Porto en 2015, le Real réalise une belle opération. Etant donné les performances de Danilo depuis son arrivée pour 31,5 millions d'euros en provenance du FC Porto en 2015, le Real réalise une belle opération.

