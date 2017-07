Nice : la rumeur Ben Arfa, Rivère n'en peut plus Par Youcef Touaitia - Le 22/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Indésirable au Paris Saint-Germain, le milieu offensif Hatem Ben Arfa (30 ans, 32 apparitions et 4 buts toutes compétitions 2016-2017) a vu son nom circuler du côté de Nice, où il a brillé lors de la saison 2015-2016. Dans le sillage de l'entraîneur Lucien Favre (voir ici), le président Jean-Pierre Rivère, très agacé par ces rumeurs, estime qu'il est impossible pour le Gym de rapatrier le natif de Clamart. "Vous savez quoi ? Je vais faire un livre là-dessus. A peu près tous les jours, quand je suis en voiture, à tous les feux, on me demande si Hatem va revenir, a confié le dirigeant azuréen en conférence de presse, vendredi. Je me suis suffisamment exprimé là-dessus, je ne vais pas continuer le fameux feuilleton Ben Arfa. On a eu le plaisir d'avoir Hatem parmi nous, un plaisir partagé apparemment par beaucoup de monde. C'est une histoire qui est derrière nous, un souvenir." Une réponse aussi claire que limpide ! Une réponse aussi claire que limpide !

