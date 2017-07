PSG : Meunier rend hommage à Aurier « Par Youcef Touaitia - Le 22/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré son image écornée ces derniers mois en raison de nombreuses affaires extra-sportives, Serge Aurier (24 ans, 32 matchs toutes compétitions en 2016-2017) reste un joueur très apprécié de ses partenaires au Paris Saint-Germain. Sur le départ du club de la capitale, le latéral droit a été encensé par son concurrent direct la saison passée, Thomas Meunier (25 ans, 36 matchs et 2 buts toutes compétitions en 2016-2017). "Il m'a tout apporté. Son professionnalisme et son caractère ont fait en sorte que la concurrence soit toujours à fond. On se ressemble un peu parce qu'on est toujours à fond à l'entraînement, on ne saute pas un entraînement parce qu'on se sent moins bien par exemple. On est mauvais de temps en temps mais ce n'est pas parce qu'on a moins donné. Serge m'a fait grandir. L'expression "avoir une saine concurrence" a pris tout son sens avec lui", a concédé le Belge au média Goal. Un bel hommage du Diable Rouge à l'Éléphant, annoncé proche de la sortie comme en atteste son absence de la tournée américaine du PSG cet été. Un bel hommage du Diable Rouge à l'Éléphant, annoncé proche de la sortie comme en atteste son absence de la tournée américaine du PSG cet été.

