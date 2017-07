Juve : Dybala au Barça ? Allegri pas inquiet « Par Youcef Touaitia - Le 22/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que le FC Barcelone pourrait disposer de moyens financiers très importants si le Paris Saint-Germain venait à débloquer la clause libératoire de 222 millions d'euros de Neymar, la rumeur concernant l'éventuelle arrivée de l'attaquant Paulo Dybala (23 ans, 48 matchs et 19 buts toutes compétitions en 2016-2017) afin de pallier le départ du Brésilien a pris de l'ampleur ces dernières heures. Pas de quoi inquiéter l'entraîneur de l'Argentin à la Juventus Turin, Massimiliano Allegri. "Je n’ai absolument pas peur de perdre Dybala. Je ne sais pas ce qu’il se passe avec Neymar et le PSG. Donc je ne sais pas si le Barça va avoir besoin d’un remplaçant. C’est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Je ne suis pas inquiet", a admis le coach italien en conférence de presse. Une chose est sûre, le possible départ de Neymar pour le PSG pourrait complètement chambouler le marché des transferts. Une chose est sûre, le possible départ de Neymar pour le PSG pourrait complètement chambouler le marché des transferts.

