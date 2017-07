Bayern : la Juventus veut Hummels !

Bayern : la Juventus veut Hummel s ! « Par Youcef Touaitia - Le 22/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après le départ aussi fulgurant que surprenant de Leonardo Bonucci pour le Milan AC contre 42 millions d'euros, la Juventus Turin entend bien réagir pour renforcer sa défense centrale. Alors que les noms de Kostas Manolas (AS Rome), Sokratis Papastathopoulos (Dortmund) ou encore José Maria Gimenez (Atletico) circulent dans le Piémont, la Vieille Dame aurait dans l'idée de réaliser un énorme coup. En effet, Bild nous informe que le sextuple champion d'Italie en titre vise le solide roc du Bayern Munich, Mats Hummels (28 ans, 42 matchs et 3 buts toutes compétitions en 2016-2017) ! Retourné en Bavière l'été dernier, l'international allemand est la priorité absolue de la Juventus, qui va devoir sortir le chéquier pour arriver à ses fins puisque le récent vainqueur de la Bundesliga réclame 50 millions d'euros pour discuter d'un départ de son taulier. Une somme importante qui ne devrait pas refroidir les ardeurs du finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions. Reste à savoir si Hummels, sous contrat jusqu'en juin 2021, est partant pour quitter son club formateur un an seulement après son retour. Une somme importante qui ne devrait pas refroidir les ardeurs du finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions. Reste à savoir si Hummels, sous contrat jusqu'en juin 2021, est partant pour quitter son club formateur un an seulement après son retour.

