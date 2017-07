Barça : Neymar, Belletti est très pessimiste « Par Youcef Touaitia - Le 22/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien joueur du FC Barcelone, Juliano Belletti semble s’être fait une raison. Pour l’ancien défenseur brésilien, l’attaquant Neymar (25 ans, 45 matchs et 20 buts toutes compétitions en 2016-2017) n’a pas plus vraiment la tête en Catalogne et se dirige bel et bien vers le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. "J’ai toujours pensé qu’il allait continuer avec le Barça. Mais depuis l’arrivée de son ami intime, Dani Alves, au PSG, j’ai des doutes sur son avenir. C’est difficile de se décider. Avant, je le voyais centré sur le Barça, mais maintenant j’ai des doutes", a indiqué le champion d’Europe 2006 dans les colonnes du quotidien AS. Les heures qui viennent seront cruciales pour les différentes parties. Les heures qui viennent seront cruciales pour les différentes parties.

News lue par 6021 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+