Barça : Neymar, juste une rumeur pour Valverde

Le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Ernesto Valverde, pourrait déjà voir partir l’un de ses meilleurs joueurs puisque l’ailier Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) est annoncé de plus en plus proche du Paris Saint-Germain. Mais pour le technicien, qui n’a évidemment aucune intention de se séparer du Brésilien, il ne s’agit que de spéculations.

"C'est la période des rumeurs, on sait comment cela se passe, Neymar est avec nous, il est l'un de nos joueurs, a souligné le successeur de Luis Enrique devant la presse. C'est un joueur qu'on aime et qu'on veut garder, non seulement pour ce qu'il apporte sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Ce ne sont que des rumeurs. Il ne faut pas s'inquiéter de choses dont on ne sait pas si elles vont se passer, il faut voir."

Si les Blaugrana parviennent à conserver Neymar, ce ne sera pas sans une nouvelle revalorisation salariale après ce feuilleton…