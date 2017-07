PSG : la presse y croit fermement pour Neymar « Par Romain Lantheaume - Le 22/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Il y a quelques jours, la rumeur semblait totalement surréaliste, et pourtant l'ailier du FC Barcelone, Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017), semble bien se rapprocher du Paris Saint-Germain ! Après la presse catalane, qui va jusqu'à avancer que le club de la capitale pourrait payer la clause libératoire de l'ailier du FC Barcelone avant mercredi (voir ici), les médias français affichent eux aussi leur optimisme. "Neymar dit oui à Paris", arbore ce samedi en Une le quotidien régional Le Parisien, qui avait affirmé la veille que l'ancien joueur de Santos aurait informé ses coéquipiers de son intention de rallier la capitale (voir ici). Le journal consacre même ses premières pages à ce dossier ! "Un pari magique", titre aussi L'Equipe. "Depuis quelques heures, sans verser dans un optimisme à tout crin, il semble que la mission, qui paraissait encore impossible il y a quelques jours, ne l'est plus totalement, écrit le quotidien. Après s'être montré très méfiant sur le sujet, le PSG parait n'avoir jamais été aussi près d'enrôler la star brésilienne." Attention à la douche froide tout de même puisqu'il n'est pas exclu que le 5e du dernier Ballon d'Or utilise encore une fois Paris pour obtenir une nouvelle revalorisation. Mais l'espoir est permis tout de même… Pour Le Parisien, Neymar a choisi le PSG !

L'Equipe y croit aussi !



