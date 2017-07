Monaco : accord record avec City pour Mendy ?

Monaco : accord record avec City pour Mend y ? « Par Romain Lantheaume - Le 22/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, cela devrait être officiel dans quelques heures. L'AS Monaco et Manchester City sont parvenus à un accord pour le transfert du latéral gauche Benjamin Mendy (23 ans, 25 matchs en L1 en 2016-2017), annonce L'Equipe ce samedi ! Les deux clubs ont commencé à s'envoyer les documents nécessaires à la transaction et seuls quelques détails restent à régler. Après avoir refusé des offres de 40, 45 et 52,5 millions d'euros de la part des Citizens, l'ASM aurait convaincu le pensionnaire de Premier League de débourser 57,5 M€ pour l'ancien Marseillais selon la même source ! Ce montant ferait tout simplement du Tricolore le défenseur le plus cher de l'histoire devant son futur coéquipier, le latéral droit Kyle Walker, qui détenait le record depuis la semaine dernière avec 57 M€. Le Monégasque pourrait rejoindre les Skyblues, en stage à Los Angeles, dès la fin du week-end ou lundi. Il signera un contrat de très longue durée, peut-être supérieur à cinq ans. Après Bernardo Silva (Manchester City, 50 M€) et Tiémoué Bakayoko (Chelsea, 45 M€), il s'agit du 3e départ majeur enregistré par l'ASM cet été. Le Monégasque pourrait rejoindre les Skyblues, en stage à Los Angeles, dès la fin du week-end ou lundi. Il signera un contrat de très longue durée, peut-être supérieur à cinq ans. Après Bernardo Silva (Manchester City, 50 M€) et Tiémoué Bakayoko (Chelsea, 45 M€), il s'agit du 3e départ majeur enregistré par l'ASM cet été.

