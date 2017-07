Barça : Neymar, Mascherano prend position

Annoncé de plus en plus proche du Paris Saint-Germain, l’ailier Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) aurait annoncé à ses coéquipiers du FC Barcelone son intention de rejoindre le vice-champion de France (voir la brève de 15h42). Une information à prendre évidemment avec des pincettes. Pour sa part, le défenseur central, Javier Mascherano (33 ans, 25 matchs et 1 but en Liga en 2016-2017), ne semble d’ailleurs pas mis dans la confidence.

"Il est vraiment heureux à Barcelone, vraiment heureux, a assuré l’Argentin à la chaîne ESPN. Le Barça est un club qui lui a permis d'évoluer au plus haut niveau, mais chaque joueur prend ses propres décisions. Il est jeune et j'espère qu'il va rester à Barcelone pour plusieurs années encore. C'est vraiment un joueur important, en raison de son âge, c'est le futur du club et nous espérons que nous allons continuer à compter sur lui."

Côté catalan, on commence en tout cas à prendre la rumeur très au sérieux…