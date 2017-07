Real : Ronaldo, Zidane met fin au faux suspense « Par Romain Lantheaume - Le 21/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Accusé d'avoir dissimulé 14,7 millions d'euros au fisc espagnol et touché dans son orgueil par cette affaire, Cristiano Ronaldo (32 ans, 29 matchs et 25 buts en Liga en 2016-2017) aurait menacé de quitter le Real Madrid en juin. Mais ces rumeurs appartiennent désormais au passé, comme l'a clairement signifié l'entraîneur de la Maison Blanche, Zinédine Zidane. "Cristiano est au final l'un d'entre nous. (...) Il va rester avec nous, c'est aussi simple que cela, a clarifié le Français auprès du média ESPN. Il est en vacances en ce moment, il se repose, il l'a bien mérité, il va nous rejoindre une fois que ses vacances seront terminées." La presse espagnole a de toute façon changé de cible. Depuis quelques jours, elle est beaucoup plus préoccupée par un autre feuilleton, celui qui annonce l'ailier du FC Barcelone, Neymar, proche du Paris Saint-Germain ! La presse espagnole a de toute façon changé de cible. Depuis quelques jours, elle est beaucoup plus préoccupée par un autre feuilleton, celui qui annonce l'ailier du FC Barcelone, Neymar, proche du Paris Saint-Germain !

News lue par 10083 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+