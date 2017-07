Lyon : Valbuena n'a pas été poussé dehors

Après deux saisons contrastées du côté de l’Olympique Lyonnais, le milieu offensif Mathieu Valbuena (32 ans) a rejoint Fenerbahçe cet été. La version qui circule veut que "Petit Vélo" ait été poussé vers la sortie par les Gones, désireux d’économiser son imposant salaire de 6 millions d'euros brut annuels. Mais, d’après l’intéressé, les choses ne se sont pas passées comme cela.

"Ma deuxième année a été très accomplie. (…) Il me restait un an de contrat, mais j'avais envie de partir sur ça et je l'avais dit. Contrairement à ce qui a été dit, Lyon aurait été bien content de me garder, a ainsi glissé l’ancien Marseillais dans les colonnes du quotidien régional La Provence. Mais je voulais m'en aller sur du positif. J'ai réussi mon challenge car ce n'était pas gagné de rebondir ainsi."

La réponse de Jean-Michel Aulas est attendue…