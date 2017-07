Nice : Jallet explique son choix « Par Romain Rigaux - Le 21/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après trois saisons à Lyon, Christophe Jallet (33 ans) a décidé de rejoindre l'OGC Nice cet été. Dans une interview accordée à L'Equipe, le latéral droit revient sur son départ de l'OL et sur son choix de signer au Gym. "Je m'étais préparé à l'idée de partir. Cela faisait deux ou trois mois que j'avais demandé à l'OL si le club voulait me prolonger, ce qui n'était pas le cas. Quand on ne veut pas prolonger un joueur de mon âge, c'est qu'on a l'intention de s'en séparer ou de recruter quelqu'un à son poste, ce qui a été fait", a d'abord expliqué l'international français. "J'ai des objectifs personnels importants, il y a une Coupe du monde qui arrive dans un an et j'ai la chance d'être encore sélectionné en équipe de France. J'ai participé aux deux derniers rassemblements. Mon objectif est de me mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir être sélectionnable. Nice remplit ces conditions, il est présent sur la scène européenne et fait partie des meilleures équipes françaises depuis quelques années, surtout les deux dernières. C'est un club en perpétuelle évolution positive et ça me correspond", a-t-il ajouté. Les Aiglons pourront compter sur un Jallet très motivé ! Les Aiglons pourront compter sur un Jallet très motivé !

