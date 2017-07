PHOTO : le maillot third du Real Madrid

C'est confirmé, le troisième maillot du Real Madrid, dévoilée par erreur par Nacho Fernandez il y a quelques jours, sera... original. Le club madrilène et Adidas ont dévoilé ce vendredi cette tunique oscillant entre le vert et le bleu, sur laquelle sont présents des motifs carrés pour un "style classique et lisse avec une touche créative et contemporaine". A vous de juger !

Le maillot third 2017-2018 du Real Madrid