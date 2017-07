Bordeaux : Pallois part au clash !

A un an du terme de son contrat, Nicolas Pallois (29 ans, 31 matchs et 2 buts en L1 en 2016-2017) souhaite quitter les Girondins de Bordeaux pour rejoindre Nantes. Problème, le club aquitain a refusé deux offres (1,5 M€ et 1,7 M€) des Canaris. Chose qui a fortement déplu au défenseur central puisque le quotidien régional Sud Ouest annonce que ce dernier a refusé de partir en stage avec l'équipe et ne veut plus jouer pour les Girondins.