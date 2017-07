EdF : les Bleus, Valbuena y pense toujours « Par Youcef Touaitia - Le 21/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme Karim Benzema, le milieu offensif Mathieu Valbuena (32 ans, 52 sélections et 8 buts) n'a pas été appelé par Didier Deschamps en équipe de France en raison de l'affaire de sa sextape. Un peu moins de deux ans après le début de cette affaire, le joueur de Fenerbahçe estime qu'il a encore une chance de retrouver les Bleus. "Je pars de loin avec la nouvelle génération. La réintégrer à un an de la Coupe du monde est un objectif. Si je n’arrive pas à retrouver les Bleus avant un an, il faudra se poser des questions", a indiqué l'ancien Marseillais pour La Provence. A priori, Valbuena va devoir se poser des questions sans plus tarder car on imagine mal Deschamps lui faire appel au regard de l'incroyable concurrence dans le secteur offensif au sein de la sélection tricolore. A priori, Valbuena va devoir se poser des questions sans plus tarder car on imagine mal Deschamps lui faire appel au regard de l'incroyable concurrence dans le secteur offensif au sein de la sélection tricolore.

